Raffaella Fico fa coppia con l'ex di Paola Caruso

Dopo l'addio ad Alessandro Moggi ad un passo dall'altare, Raffaella Fico non è più single. Secondo quanto svela il settimanale Chi, la 31enne tutto pepe avrebbe ceduto al fascino di Francesco Caserta , ex compagno di Paola Caruso e papà del piccolo Michele . La coppia è stata avvistata a Brescia in un resort di lusso e mentre, dettaglio curioso, girava per la città sotto scorta.

Solo poche settimane fa Raffaella aveva confermato a "Un giorno da pecora" la fine della relazione con Moggi specificando: "Sono single. Ora sto molto bene così. Il mio prossimo fidanzato dovrà farmi sentire donna". Un desiderio che sembra essersi realizzato in men che non si dica, visto che al suo fianco ora c'è Francesco. I due sono stati avvistati insieme durante un weekend romantico, ma sui social non sono ancora usciti allo scoperto.



Caserta è salito alla ribalta a seguito della storia con la Caruso, con la quale ha avuto un figlio che non ha mai voluto riconoscere. Una situazione analoga a quella vissuta dalla stessa Fico, che ha combattuto una lunga battaglia legale con il suo ex Mario Balotelli prima che lui si assumesse la paternità della loro Pia. Sarà stata proprio la condivisione di un passato travagliato a far nascere l'amore?