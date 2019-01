Buon compleanno Raffaella Fico, guarda la festa

Un fascio di rosse rosse e un bigliettino "Come il primo giorno... ti amo. Buon compleanno. Ale", è il gesto d'amore di Alessandro Moggi per la sua compagna Raffaella Fico. La showgirl ed ex gieffina ha spento 31 candeline con una coroncina rosa in testa. Al suo fianco ci sono la piccola Pia Balotelli e il procuratore sportivo con cui Raffaella convolerà presto a nozze.