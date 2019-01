Fico e Moggi a New York, prima foto social insieme dopo la crisi

Nel 2016 il figlio di Luciano Moggi e la Fico volarono in America e lui tirò fuori dalla tasca una scatoletta con un brillocco. Da allora hanno superato una crisi e sono tornati più innamorati che mai e a New York in questi giorni stanno vivendo momenti romantici insieme. “La data è da decidere – ha detto di recente Raffaella in un'intervista – Stiamo cercando la location giusta”. Dopo le nozze la coppia si trasferirà a Milano, dove Moggi ha appena comprato casa...