Raffaella Fico e Alessandro Moggi, addio a un passo dall'altare

La crisi era nell’aria ma ora arriva ufficialmente la parola fine per la storia tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi . Dopo un anno e mezzo d'amore (e di convivenza) il procuratore sportivo, figlio di Luciano Moggi, e la showgirl hanno rotto. Lo rivela in esclusiva il settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 2 novembre.

Una crisi che proprio Spy aveva preannunciato e documentato già da qualche settimana. Le prime incomprensioni sono nate quando la Fico è stata contattata per entrare nuovamente nella Casa del "Grande Fratello Vip". Scelta che Moggi non aveva proprio approvato.



Ma il vero motivo della separazione è stato il mancato matrimonio. La showgirl napoletana sognava di convolare a nozze, ma alcune incomprensioni hanno causato una rottura improvvisa e definitiva per la coppia. Oggi, rivela Spy, i due hanno sospeso qualsiasi rapporto e la Fico, da tempo assente in Costa Azzurra, è riapparsa dalle parti di Nizza e Montecarlo, dove vive e gioca il suo ex, Balotelli, il papà della sua bambina, Pia.