Raffaella Fico: “Guarda quanto è sexy Balotelli”

Il filo conduttore è la figlia Pia, che li ha avvicinanti come nessuno mai avrebbe pensato. Sono stati distanti, lontani e divisi, poi poco alla volta per il bene della loro figlioletta hanno iniziato un graduale riavvicinamento. Ora addirittura paiono complici nei siparietti social. Li fanno sempre nel nome di Pia, eppure sembra che tra loro si sia riaccesa la scintilla.



“Chi dorme non piglia...? Pia guarda che sexy la tua mamma quando dorme!” scrive il calciatore in una foto in cui mostra la Fico che dorme a bocca aperta. “Pia, guarda papà com'è sexy!” replica Raffaella postando una foto di Balotelli mentre fa le smorfie con la bocca e aggiunge nella didascalia: “Chi la fa l'aspetti” con tante faccine sorridenti. Un follower attacca Raffaella con un insulto poco gradevole e subito il giocatore scrive in difesa della ex. La sintonia è evidente. I fan sperano in un lieto fine alla De Martino...