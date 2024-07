Harry vuole passare l’estate con i reali, Meghan ha altro da fare

Si dice che il principe Harry, 39 anni, stia progettando di tornare nel Regno Unito quest'estate per un lungo periodo di tempo, poiché vuole ricucire i rapporti con la famiglia reale. Pare che il duca di Sussex sia stato colto alla sprovvista davanti all’annuncio della malattia di Re Carlo e anche a quello del tumore della cognata Kate Middleton. Proprio in questo periodo difficile per il padre e il fratello William, Harry vorrebbe riavvicinarsi a loro. Complicato farlo stando dall’altra parte dell’Oceano, per questo la soluzione migliore sarebbe quella di passare del tempo libero in Gran Bretagna.