Primo Reggiani presto papà, la sua compagna sfoggia il pancione in bikini Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Primo Reggiani sarà presto papà, la sua compagna Federica Pacchiarotti è in dolce attesa e sui social sfoggia in bikini il pancione già bello grosso. Il bebè dovrebbe nascere a settembre, il sesso non è stato svelato anche se i cuoricini blu che accompagnano le foto della futura mamma fanno pensare che sarà un maschietto.