Primo Reggiani esce allo scoperto con la nuova fiamma Federica Pacchiarotti

La prima del musical "The Full Monty" al teatro Sistina di Roma è stata l'occasione giusta per Primo Reggiani per uscire finalmente allo scoperto con la sua nuova fiamma, Federica Pacchiarotti. Sguardi complici e sorrisi per i due, che hanno posato abbracciati davanti ai flash e poi si sono seduti l'uno accanto all'altra in platea.