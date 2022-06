Pippo Inzaghi e Angela Robusti battezzano il figlio a Formentera con Messi e Suarez

Leggi Anche Vacanze in famiglia per Filippo Inzaghi, al mare con Angela Robusti ed Edoardo

Edoardo, il primogenito di Pippo e Angela è nato a ottobre 2021 ed è la gioia di mamma e papà. Per il suo battesimo hanno organizzato una giornata speciale alle Baleari, insieme a tutte le persone più care. C'era anche lo zio del festeggiato, Simone Inzaghi, insieme alla moglie Gaia Lucariello e ai figli Lorenzo e Andrea e a Tommaso Inzaghi, il ragazzo nato 21 anni fa dalla relazione con Alessia Marcuzzi. Tutti vestiti di bianco, eleganti ma informali, hanno pranzato in riva al mare e posato per una foto ricordo con Messi e Suarez che si sono uniti alla combriccola.

Per Inzaghi e la Robusti, Formentera è casa. L'isola è la loro meta preferita per le vacanze e anche quest'anno l'hanno scelta come destinazione per qualche giorno di relax tra sole e mare. Dopo una vita da scapolo incallito, l'ex calciatore ha trovato la stabilità accanto alla sua compagna, e con il piccolo Edo formano una squadra imbattibile.