Il signor Futcher ha dichiarato al Telegraph: "Ci sono prove, attraverso dichiarazioni di testimoni, che il pubblico ha avuto accesso a questa corsia a partire dagli anni '60. Da decenni, se non da secoli, c'è un accesso pubblico senza restrizioni”. Ha continuato: "Si collega a sentieri critici che il pubblico usa da generazioni. Se fosse bloccato, non solo limiterebbe l'accesso alla rete, ma costringerebbe anche i pedoni a percorrere una strada pericolosa e trafficata senza marciapiedi”. Per il momento Pippa Middleton e James Matthews non vogliono sentire ragioni.