Per Wanda Nara una doccia molto bollente, fan scatenati

Incredibile, esagerata, trasgressiva come solo lei sa essere. Wanda Nara torna dalle vacanze alle Maldive con tutta la famiglia, ma non smette di postare immagini in bikini ad alto tasso erotico. Mauro Icardi resta a Parigi per gli impegni con la squadra, lei vola a Roma in attesa del GF Vip. Sui social però è ancora in due pezzi con lato B in bella vista durante una doccia bollente che manda in estasi i follower.