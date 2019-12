Wanda Nara: "Sono una mamma normale, al GF Vip vedrete un'altra versione di me"

E' una Wanda Nara insolita, ben diversa sia dalla esuberante showgirl di "Tiki Taka" che dalla rocciosa procuratrice del marito, il calciatore Mauro Icardi , e dalla star un po' sexy di Instagram, quella che si confessa in un'intervista pubblicata dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 18 dicembre. Alla vigilia del suo esordio come opinionista al "GF Vip" (che partirà su Canale 5 il 7 gennaio), l'argentina si dipinge soprattutto come una madre "normale", molto presente nella quotidianetà dei suoi 5 figli.

"Tate? Io le tate non so che cosa siano, mai avute. Sul serio, sennò i figli che li ho fatti a fare? Me li cresco io e ci sono sempre io", racconta Wanda nell'intervista. Di figli ne ha ben 5, (tre Constantino, Benedicto e Valentino avuti da Maxi Lopez e due Francesca e Isabella da Icardi) e non sempre è una situazione facile da gestire: "A casa mia sono sempre quella che dorme di meno: l’ultima ad andare a letto, la prima a svegliarmi. Alle sei. Lo faccio per preparare la prima colazione. Poi li vesto, li cambio, li risveglio se serve: sono ancora abbastanza giovane, credo, ma sono molto organizzata".

Quando è nato il primogenito era giovanissima, solo 21 anni: "Non ero così ferrata sul tema, però ho sempre avuto questo forte desiderio di maternità e con il tempo ho imparato anche a gestire le situazioni. E a godermi i miei bambini... Io mi sono goduta tutta la loro prima infanzia, la vita con i bebè, le prime pappe. Andavo negli alberghi con il frullatore, cantavo le ninne ovunque, sembravo un po’ una matta". Per fortuna che può contare sull'aiuto di un marito amorevole e padre affettuoso: "Mauro è come me: quando c’è vuole sempre stare in famiglia. Poi, sì, alla fine, alle otto di sera sono tutti a letto. E io e lui abbiamo un po’ di tempo per parlare e per stare fra di noi. Certo, quest’anno che Mauro è a Parigi - dividiamo la nostra vita fra lì e Milano - è dura perché lui è il mio partner anche nella gestione familiare, mi dà una mano grossissima: è unico".

Una nuova immagine quindi da aggiungere a quelle che già conosciamo su Instagram, in Tv o dalle cronache calcistiche ? "Sono immagini... A me piace creare un’immagine, anche da sogno, mi piace farlo per gioco e per lavoro. Poi, lontano dal social, ho ancora un altro ruolo, quello di procuratrice, dove sono più austera. E poi, soprattutto, io sono la mamma con le scarpe da tennis che corre con i suoi bambini. Non mi vedrete mai truccata tipo celeb fuori dagli impegni di lavoro. E non mi vedrete mai con l’autista".

Wanda si prepara con entusiasmo a vestire i panni dell'opinionista al Grande Fratello Vip, in coppia con Pupo e sotto la guida del padrone di casa, Alfonso Signorini: "Io sono una fan della prima ora del Gf, guardo la versione spagnola, quella argentina e l’italiana", spiega la Nara. "E tutti lo seguono: è interessante vedere come gente diversa per cultura, provenienza ed esperienza riesca a convivere sotto lo stesso tetto. Lo considero “l’occasione”, un modo per farmi conoscere per davvero".

