Per Marco Verratti il paradiso esotico è virtuale: si compra un'isola… nel metaverso

Ma nella testa di Marco Verratti ci sono tanti progetti, per i quali è anche un pioniere. Come quello di acquistare un'isola esclusiva, non alle Maldive ma nel metaverso . Il calciatore italiano, che ora milita nel Paris Saint Germain, è il primo giocatore al mondo ad investire nel virtuale.

Il centrocampista azzurro ha acquistato una delle 25 isole digitali e ne va fiero. "Sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologie e da poco mi sono avvicinato all'incredibile universo della tecnologia blockchain e del metaverso – ha detto Marco Verratti - Ho capito che ero pronto per fare un passo importante ed essere precursore, creando la mia isola privata in The Sandbox. Un domani non sarà solo mia, ospiterà migliaia di amici e fan disposti a condividere esperienze, partite, concerti e magari anche attimi di vita privata. Non vedo l'ora di vedere realizzato il futuro che ho immaginato".



E se per ora immagina il suo futuro sull’isola digitale, nella realtà vive felice il suo matrimonio con la modella Jessica Aidi. Mondani e innamorati sono apparsi alla settimana della moda parigina sempre appiccicati e felici.

