Per Lorella Boccia un bikini incontenibile, guarda che sexy pancione

Con la gravidanza che avanza le curve di Lorella Boccia si fanno sempre più esplosive e, ora che è arrivato il momento della prova costume, è felice di sfoggiarle in bikini. In un video social posa con una selezione di due pezzi ridottissimi e si lascia ammirare dai follower in tutto il suo splendore, mettendo in mostra il pancione nudo da ogni angolazione.