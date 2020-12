Lorella Boccia compie gli anni, guarda le sorprese del marito Niccolò Presta

Un compleanno davvero speciale, quello di Lorella Boccia . Suo marito Niccolò Presta ce l'ha messa tutta per regalarle una giornata indimenticabile. E' stato sveglio la notte per farle trovare i muffin fatti in casa pronti per colazione, poi ha riempito il bagno di candele per un romantico momento di coppia nella vasca.

"Questo lockdown non impedirà a mia moglie di vivere un compleanno magico", ha scritto Presta su TikTok condividendo le fasi preparatorie della colazione. Dall'1:15 alle 3:35 è stato in cucina ad occuparsi dei dolcetti, in modo che fossero pronti in tempo per la colazione, servita a Lorella su un vassoio decorato con un fiore raccolto in giardino. La ballerina è rimasta senza parole, commossa per l'impegno del marito.

Ma non è stata l'unica sopresa che la Boccia ha ricevuto dal manager per i suoi 29 anni. Il salotto è stato riempito di palloncini colorati, e per lei c'era anche una magnifica torta a due piani. Ma il pezzo forte era la sala da bagno: tutta piena di candele che creavano un atmosfera calda e romantica. Ad attendere la coppia anche una bottiglia di vino, pronta da essere stappata direttamente in vasca per un brindisi... bollente.

