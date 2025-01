Pep Guardiola, i retroscena sulla separazione dalla moglie Cristina Serra

La notizia della separazione tra Pep Guardiola e Cristina Serra ha iniziato a circolare in Argentina, prima di essere ufficializzata in Spagna da "El Periodico". Pare che l'addio sia avvenuto in maniera pacifica, dopo mesi di riflessione, e che l'allenatore e l'imprenditrice abbiano mantenuto rapporti cordiali. Nonostante risiedano in due case diverse e abbiano ripreso ognuno in mano la propria vita sembra che entrambi portino ancora la fede al dito. Segno che forse non tutto è perduto.