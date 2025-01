La separazione tra Pep Guardiola e Cristina Serra si sarebbe consumata nel riserbo più totale, come del resto i due hanno sempre vissuto la loro vita di coppia: a quanto pare, avrebbero informato solo i parenti e gli amici più stretti. L'indiscrezione ha iniziato a circolare in Argentina, poi ufficializzata in Spagna da "El Periodico", che ha specificato che i due vivrebbero già in case separate. Sembra anche che l'addio sarebbe avvenuto in maniera pacifica, dopo mesi di riflessione, e che l'allenatore e la giornalista abbiano mantenuto rapporti cordiali.