Pavel Nedved hot, un video tra balli e palpatine fa impazzire il web

Che ci faceva Pavel Nedved in un locale torinese tra balli sfrenati dopo aver rappresentato la Juventus in occasione dei sorteggi di Champions? Il dirigente della Juventus è stato pizzicato mentre faceva il trenino con tre donne e toccava il seno a una di loro. “Guarda che bombe che ha” avrebbe detto l’ex calciatore parlando con uno dei presenti. Nel video Nedved è ben riconoscibile durante la palpatina, mentre è ancora sconosciuta l’identità delle tre che ballavano con lui. Forse potrebbero essere la compagna e le amiche slovacche che lo hanno raggiunto per un viaggio in Italia.

Pavel Nedved, infatti, ha lasciato la moglie Ivana nel 2019 (hanno due figli a cui hanno dato i loro stessi nomi Ivana e Pavel) e attualmente frequentava la cantante-attrice Dara Rolins (una settimana fa era allo Juventus Stadium). L’ultima foto di coppia sul profilo della fidanzata risale al 1° agosto ed è stata scattata sul lago di Como. Ma da allora qualcosa potrebbe essere cambiato...

