Papà moderni, guarda cosa fanno i vip con i figli

“Non ti darò tutto quello che vuoi ma ti insegnerò come conquistarlo” scrive Stefano De Martino postando uno scatto insieme al figlio Santiago. Per Fedez tre giorni di pausa dal tour per dedicarsi alla festa di Leone. “Papà... Me la racconti un’altra favola?” scrive Raoul Bova con una tenerissima foto insieme alla sua ultimogenita. E che dire di Costantino Vitagliano che beve il caffè all'asilo insieme alla figlia? Poi c'è il regalo di Francesco Arca , la dedica di Totti , i giochi di Ronaldo ...

Per la festa del papà i vip si sciolgono e postano le immagini più belle con i loro bimbi. Ne sa qualcosa Fedez che deve affrontare una doppia festa perché il 19 marzo è anche il giorno del compleanno di Leo e Chiara sta preparando un party in grande stile. Papà speciale anche De Martino che non perde occasione per mostrare i momenti intimi con il suo bambino e le dediche d'amore si sprecano. E c'è un tenerissimo Raoul Bova che è papà di quattro: due figli più grandi e due bimbe piccine avute dalla compagna Rocio Munoz Morales.



C'è il neopapà-bis Alessandro Matri che dopo Sofia festeggia anche l'arrivo di Beatrice. Flavio Briatore papà premuroso con Nathan Falco: insieme condividono viaggi e vacanze, cene e momenti di svago. Alvaro Morata ha due gemellini da coccolare, mentre Cristiano Ronaldo con la sua numerosa famiglia non sbaglia un colpo. Poi c'è Marco Bocci, innamorato pazzo dei suoi maschietti, David Beckham che si divide tra i maschi di casa e la piccola, Francesco Facchinetti con i suoi tre figli, stesso numero per Francesco Totti. E ancora Attilio Fontana, Simone Inzaghi e molti altri ancora: sfoglia la gallery e sbircia tutti i papà vip...