Secondo quanto riportato da Adnkronos, Paolo Virzì avrebbe raccontato ai carabinieri: "Martedì sera stavo passeggiando con i miei figli in cerca di un ristorante dove cenare, quando da uno dei tavolini siamo stati attirati dagli insulti della mia ex moglie. Passando davanti al ristorante 'L'Insalata Ricca' in piazza Albania, ho visto mia figlia minore seduta a uno dei tavolini fuori con la madre e il compagno. Volevo salutare la bambina, quindi mi sono avvicinato con nostro figlio. Immediatamente sono stato affrontato dal compagno della mia ex che si è frapposto in modo aggressivo". Il regista conferma che sua figlia Ottavia ha girato un video di quanto stava accadendo, per poter documentare l'aggressione. Secondo il Corriere della Sera, Virzì avrebbe attivato la procedura del codice rosso, che fa sì che possano essere adottati più velocemente i provvedimenti di protezione delle vittime di maltrattamenti in famiglia.