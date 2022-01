Paola Perego è diventata nonna bis: è nata Alice

Tgcom24 1 di 11 Instagram 2 di 11 Instagram 3 di 11 Instagram 4 di 11 Instagram 5 di 11 Instagram 6 di 11 Instagram 7 di 11 Instagram 8 di 11 Instagram 9 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

“L’amore non si divide, si moltiplica” scrive una felicissima Paola Perego. La conduttrice tv annuncia di essere diventata nonna per la seconda volta: è nata Alice. La figlia Giulia Carnevale, avuta dal suo ex Antonio Carnevale (ex centrocampista), ha dato alla luce la sua secondogenita e nonna Paola pubblica una foto dall’ospedale mostrando il pollice sollevato insieme al “genero” Filippo Giovannelli.