Paola Egonu, il nuovo amore è il pallavolista Michal Filip

Controllo frustrazioni, rabbia, dolore, ma l’emozione che mi dà questa persona è così forte… Non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza" aveva dichiarato di recente Paola Egonu. La pallavolista, che ha portato in Italia la prima Nations League della storia tricolore, ha trascorso una vacanza in Sardegna e sui social ha mostrato le foto innamorata e felice con Michal Filip. Lui, giocatore di volley polacco, è cotto della campionessa.

Rientrata da poco dalla sua vacanza sarda, fatta di divertimento e amore, la Egonu andrà in ritiro con la nazionale a Cavalese, in Trentino, per prepararsi al mondiale in Olanda di settembre. Conclusi gli impegni sportivi di fine estate, Paola, che nel 2018 svelò il suo amore per una ex compagna di squadra, volerà in Turchia dove giocherà con la maglia del Vakifbank Istanbul. Pare che proprio in Turchia abbia conosciuto Michal, giocatore dello Yeni Kiziltepe e dal prossimo campionato del Develi Belediyespor, e lì si ritroveranno.