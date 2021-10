"Questa sera voglio parlarvi di una cosa che mi sta molto a cuore, io sono un'atleta e su di me ci sono molte aspettative". Inizia così il monologo di Paola Egonu: la pallavolista, conduttrice per una sera de "Le Iene", ha parlato della difficoltà di gestire la pressione mediatica.

"La pressione può schiacciarti, ovviamente questo fa parte del gioco: trasformare la difesa in attacco - ha continuato la stella del volley femminile italiano - questo mi piace. Quello che non mi piace sono le etichette che la gente mi appiccica addosso. Chi preferisce giudicarmi per chi amo, per il colore della mia pelle, per il mio passaporto. Se proprio volete giudicarmi, fatelo con l'unica etichetta che mi appartiene: libera".