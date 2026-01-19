Pamela Camassa ufficializza sui social la storia con Stefano Russo: la foto di coppia

Pamela Camassa dopo l’addio a Filippo Bisciglia bacia Stefano Russo
© Chi
© Chi
La showgirl ha pubblicato nelle Stories un dolce scatto abbracciata al nuovo compagno
Pamela Camassa ufficializza sui social la storia con Stefano Russo. E lo tagga anche. La showgirl ha pubblicato nelle Stories di Instagram uno scatto sorridente col nuovo compagno. La 41enne, teneramente appoggiata alla spalla di Russo, ha anche postato l'immagine del dolce che ha condiviso con l'imprenditore: castagnole spolverate con zucchero a velo, arricchite da cioccolato.
La storia con Stefano Russo era già di dominio pubblico. A novembre 2025 l'ex compagna di Filippo Bisciglia era stata sorpresa dai paparazzi del settimanale Chi mentre si lasciava andare a un bacio appassionato con il nuovo compagno. La showgirl, che era appena reduce dalla fine della lunga relazione, era apparsa più serena. Su Stefano circolano poche informazioni: le indiscrezioni parlano di un imprenditore legato all'ambiente dello sport. E l'amore con Pamela Camassa pare essere nato proprio su un campo di padel; un incontro che ricorda quello tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. "Gli amici della showgirl", aveva scritto Chi, "raccontano che Pamela, sempre sexy e sorridente, frequenta da qualche settimana il circolo. Inizialmente sembrava un semplice passatempo sportivo. Poi sono arrivate le prime voci, i primi gesti che parlano più di mille conferme. Infine, due baci, discreti ma inequivocabili, scambiati tra un ingresso e un passaggio verso i campi coperti".
© Chi
© Chi
Camassa e Bisciglia si sono ufficialmente lasciati dopo 17 anni di relazione. A confermare la fine dell'amore era stata la stessa coppia, che aveva scelto Instagram per dare l'annuncio. Il messaggio nelle Stories di Filippo lasciava poco spazio ai dubbi: "È da un po'… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene. In una intervista a Vanity Fair, Bisciglia non è entrato nel merito della separazione, spiegando di voler proteggere l'ex compagna dopo la rottura: "Preferisco non rispondere, perché in questa fase della vita qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l'ultima cosa che vorrei. Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa".