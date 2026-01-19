Pamela Camassa ufficializza sui social la storia con Stefano Russo: la foto di coppia

Camassa e Bisciglia si sono ufficialmente lasciati dopo 17 anni di relazione. A confermare la fine dell'amore era stata la stessa coppia, che aveva scelto Instagram per dare l'annuncio. Il messaggio nelle Stories di Filippo lasciava poco spazio ai dubbi: "È da un po'… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene. In una intervista a Vanity Fair, Bisciglia non è entrato nel merito della separazione, spiegando di voler proteggere l'ex compagna dopo la rottura: "Preferisco non rispondere, perché in questa fase della vita qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l'ultima cosa che vorrei. Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa".