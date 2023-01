Ornella Muti in slip e reggiseno a 67 anni: "Piaccio a chi mi vuole così"

Sua figlia Naike Rivelli la riprende in lingerie mentre si trucca e la stuzzica ma l'attrice risponde serafica: "A me non me ne frega niente di quello che dicono, piaccio a chi mi vuole così" replica l'attrice che vanta un fisico tonico invidiabile.

Leggi Anche Ornella Muti nonna per la quarta volta: benvenuto piccolo Edoardo



"Ho beccato la mamma in lingerie" dice fuoricampo Naike Rivelli mentre si avvicina di soppiatto a Ornella Muti e la riprende. L'attrice è seduta al tavolo e indossa reggiseno nero, slip grigi e stivali over the knee. Seducente come sempre, con le cosce toniche e il ventre piatto in mostra, si lascia ammirare. "Quanto sei bella mamma?" si congratula la figlia, che poi domanda: "Hai paura che ti fanno del body shaming?". Lei replica senza scomporsi continuando a truccarsi: "Non me ne frega niente di quello che dicono, io questa sono. Piaccio o non piaccio". In tutta semplicità, una bella lezione di auto accettazione.



L'approvazione dei follower - Naike Rivelli condivide il video sui social e scrive: "Ornella Muti a 67 anni. 'Mamma che ne pensi del body shaming?' Risposta: 'Ma che mi frega a me! Io questa sono, piaccio a chi mi vuole così!' Brava la mamma! È questo l’atteggiamento. Non si può piacere a tutti! L’importante è piacere a se stessi". I follower apprezzano e rispondono con entusiasmo, riempiendo l'attrice di complimenti più o meno piccanti.

Leggi Anche Ornella Muti e Naike Rivelli presentano la loro maialina Kiara



Ornella Muti, icona di bellezza - La carriera di Ornella Muti (all'anagrafe Francesca Rivelli) è iniziata per caso, quando lei aveva solo 14 anni. I suoi successi al cinema non si contano: ha lavorato con i più grandi registi (da Dino Risi a Francesco Nuti, Paolo Virzì e persino Woody Allen) e partecipato a film cult (indimenticabili quelli in coppia con Adriano Celentano). Nel 2022 è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. Se il pubblico la adora da 4 decadi è merito anche della sua bellezza travolgente che resta intatta anche con il passare degli anni. Lei cerca di fare di tutto per restare in forma e ha confessato: "Cerco di mantenermi, faccio yoga facciale, rispetto una dieta seria, ma non è facile stare al passo col tempo che passa... Sono molto esigente con me stessa". Sacrifici totalmente ripagati.