Ornella Muti al pronto soccorso per polmonite

Rassicura i fan con una foto sorridente dal lettino del pronto soccorso insieme a una dottoressa dell'ospedale di Ovada in provincia di Alessandria. Ornella Muti sarebbe stata colpita dalla polmonite, di qui la necessità di una flebo in ospedale come spiega attraverso alcuni hashtag la figlia Naike Rivelli che ha postato l'immagine della madre. Nonostante il malanno l'attrice sembra stare bene.