La figlia di Ornella Muti allatta in un negozio la bimba di 2 anni

La figlia di Ornella Muti, Carolina Facchinetti, posta un'immagine in cui allatta al seno in un negozio d'intimo la figlioletta di due anni. In un post scrive perché ha pubblicato l'immagine e invita le mamme ad allattare al seno come lei. “Sarò strana io, ma perché devo nascondere la cosa più naturale al mondo? Perché devo vergognarmi di dare il latte a mia figlia in pubblico? Perché devo spiegazioni sul perché mia figlia a due anni prende ancora il seno? Giulia ha due anni e prende il latte quando e dove vuole. Certo non mi spoglio ma la allatto ovunque. Mamme per favore, allattate senza vergogna perché è il regalo più grande che fate ai vostri bimbi!” si legge sul profilo di Carolina.