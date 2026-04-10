Oriana Sabatini diventa scrittrice: la moglie di Dybala annuncia il suo primo romanzo
La compagna di vita della Joya annuncia sui social l'uscita del suo libro: "Avevo paura, ma ce l'ho fatta"
Per Oriana Sabatini è un momento di svolta, sia personale che professionale. A circa un mese dalla nascita della figlia Gia, avuta con Paulo Dybala, l'artista argentina sorprende i suoi follower con un annuncio inatteso: ha scritto il suo primo romanzo. Una notizia condivisa sui social con entusiasmo e un pizzico di emozione, che segna l'inizio di una nuova fase della sua carriera.
Un sogno coltivato nel tempo
"Da piccola dicevo che non volevo morire senza aver scritto un libro". Parte da qui il racconto di Sabatini, che sui social ha deciso di aprire una finestra su un progetto rimasto a lungo nel cassetto. Scrivere, confessa, è sempre stato un desiderio profondo, ma anche una fonte di insicurezza. La paura di rileggere i propri testi e non riconoscersi l'ha tenuta lontana dalla scrittura per anni.
Oggi, però, qualcosa è cambiato. "Sono cresciuta, ho ancora paura, ma ho finito un romanzo", ha spiegato. Poche parole, ma che raccontano un percorso personale fatto di dubbi, tentativi e finalmente consapevolezza. Il libro, di cui non sono stati ancora svelati i dettagli, sarà un'opera di narrativa e verrà pubblicato prossimamente.
L’annuncio è stato accompagnato da immagini della firma del contratto editoriale, che la ritraggono sorridente e visibilmente emozionata. Un traguardo che per lei rappresenta molto più di un semplice debutto: è la realizzazione di un sogno a lungo rimandato.
Tra famiglia e nuovi progetti
Non poteva esserci momento migliore per questo annuncio. Oriana Sabatini sta vivendo una fase molto intensa della sua vita, divisa tra la maternità e nuovi impegni professionali. Oltre al libro è attualmente alla guida di una serie su YouTube dedicata ai casi criminali più noti d'Argentina.
La reazione di Dybala
Accanto a lei, il sostegno della famiglia non è mai mancato. Paulo Dybala ha commentato con ironia e affetto il suo post scrivendo: "Stai facendo tutto nel modo giusto?". La madre, Catherine Fulop, ha espresso tutto il suo orgoglio: "Amore mio, sono così orgogliosa! Congratulazioni per la nascita del tuo altro bambino. Ti amo. Non vedo l'ora di leggerlo". Messaggi di entusiasmo condiviso, amplificato anche dai fan, che hanno riempito i suoi profili social di commenti e incoraggiamenti.
Il debutto ufficiale del romanzo è già fissato: Sabatini sarà presente alla Fiera Internazionale del Libro di Buenos Aires 2026, uno degli appuntamenti culturali più importanti del panorama sudamericano in programma dal 23 aprile all'11 maggio. Un grande palcoscenico per presentare un progetto che nasce da lontano e che, dopo tanto tempo, vedrà finalmente la luce.