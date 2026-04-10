Oggi, però, qualcosa è cambiato. "Sono cresciuta, ho ancora paura, ma ho finito un romanzo", ha spiegato. Poche parole, ma che raccontano un percorso personale fatto di dubbi, tentativi e finalmente consapevolezza. Il libro, di cui non sono stati ancora svelati i dettagli, sarà un'opera di narrativa e verrà pubblicato prossimamente.