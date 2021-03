Olga Kalenchuk come Diletta Leotta, le sue curve incantano gli stadi

Diletta Leotta regina degli stadi italiani? Il primato di reginetta in curva è minato dalla presenza di una “sosia” che come lei ha lunghi capelli biondi, fisico da urlo e décolleté invidiabile. Olga Kalenchuk è stata notata durante il match di Europa League tra la Roma e lo Shakhktar. La conduttrice ucraina ha conquistato gli sguardi da bordo campo e la somiglianza con l’italiana è stata immediata.

Sui social la sfida tra l’ucraina e l’italiana è stata notevolmente vinta da Olga che con 50 milioni di follower supera ampiamente la nostra Diletta, che però vanta un fidanzamento che non passa inosservato con l’attore turco Can Yaman.

Ma se la gara si gioca in campo, la Leotta è pronta a sfoderare tutte le sue armi di seduzione e in quanto a curve provocanti mette al tappeto la bella Kalenchuk che posta molto spesso in tuta. La Leotta sceglie outfit intriganti e il match di seduzione lo vince a piene mani. Non resterà che tenerle d’occhio per capire chi ha più stoffa… addosso!

