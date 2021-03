Can Yaman tra amore e ferite, le curve di Diletta lo distraggono e si fa male

Piccolo infortunio sul set per Can Yaman , che sulle Stories posta la foto del suo braccio fasciato e scrive: "Il prezzo del duro lavoro". Niente di grave per l'attore turco, che forse durante le riprese di "Sandokan" si è lasciato distrarre dal pensiero delle curve esplosive di Diletta Leotta provocandosi una ferita.

Su Instagram Yaman posta video di backstage direttamente dal set, tra evoluzioni con gli stuntman e lotte con la sciabola. Probabilmente una mossa azzardata gli ha causato il piccolo infortunio al braccio, e lui condivide il risultato dell'incidente con i follower ma senza svelare nulla sulle cause. Solo il tono leggero del commento lascia capire che non si tratta di niente di serio.

Intanto prosegue la favola d'amore tra Can e Diletta. I più scettici continuano a mettere in dubbio la veridicità del loro rapporto, ma la coppia continua a comportarsi da piccioncini. Non mancano dichiarazioni d'amore gridate sui social, come il video che l'attore ha postato quando, comodamente a casa seduto sul divano, riprendeva la conduttrice in tv. "Amoreeeee" ha scritto in quell'occasione. E poi si è fatto fotografare alle prese con una gara a braccio di ferro insieme al fratello della Leotta, Mirko Manola. Chissà se è stata proprio lei l'"infermiera" che ha curato le ferite di Can...

