Norvegia, la principessa Martha Louise sposa lo "sciamano" Durek Verrett

Martha Louise ha tre figli dal precedente matrimonio con Ari Behn, da cui ha divorziato nel 2017 dopo 14 anni di unione. Sebbene sia la prima figlia dell'87enne Harald, suo fratello, più giovane di lei di due anni, succederà al padre come re. Martha Louise e Verrett, 49 anni, hanno attirato l'attenzione dei media non solo per la loro storia d'amore ma anche per il loro approccio alle terapie alternative. La principessa sostiene di essere una chiaroveggente in grado di parlare con gli angeli, un "dono" dal quale ha tratto profitto grazie a libri e corsi. Verrett, 49 anni, californiano, si definisce uno "sciamano di sesta generazione" e vende costosi medaglioni d'oro che, a suo dire, salvano la vita e annovera tra i suoi seguaci le celebrità di Hollywood Gwyneth Paltrow e Antonio Banderas, sostiene di essere stato un faraone in una vita precedente e che Martha Louise era sua moglie.