parole enigmatiche

Niky Savage e Roberryc si sono lasciati? Gli indizi social

Una storia del trapper ha scatenato il panico tra i fan, facendo temere la fine della relazione con la fidanzata

21 Nov 2025 - 09:54
1 di 17
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Negli ultimi giorni una domanda si è fatta strada tra i follower di Niky Savage e Roberryc: i due content creator si sono lasciati? La coppia, amatissima dagli utenti dei social e considerata tra le più solide, è finita al centro di un caso social dopo la pubblicazione di una storia da parte di lui, che in pochi minuti ha scatenato il panico su Instagram. I commenti sono preoccupati e le ipotesi sulla rottura si fanno strada… ma i due si saranno davvero detti addio?

La storia di Roberryc

  A far sobbalzare i follower di Roberryc e Nicky Savage è stato un post del ragazzo, in cui ha condiviso una sua foto accompagnandola con parole che molti hanno interpretato come un addio: "Tutto ha un inizio e una fine, persino la vita stessa, tenetelo sempre bene a mente e godetevi le cose, fate sì che il vostro percorso sia sempre più felice possibile, non siamo nati per soffrire e ve lo sto dicendo in un momento difficile della mia vita". Un messaggio intenso, malinconico e tutt’altro che rassicurante, che in pochi istanti ha alimentato i sospetti sulla presunta crisi di coppia.

La verità

  Come sottolinea Webboh, solo poche ore prima, Niky Savage si congratulava apertamente con Roberryc per l’apertura del suo brand, celebrando il duro lavoro e la dedizione della ragazza. Un gesto che mal si concilierebbe con una rottura imminente: anzi, testimonia il sostegno reciproco che da sempre caratterizza la coppia. Le parole del creator sembrano quindi riferirsi a un periodo personale complicato, ma non alla vita di coppia, che resta stabile e serena.

Chi sono Niky Savage e Roberryc

  Niky Savage, all’anagrafe Nicholas Alfieri, è un giovane trapper napoletano che in pochi anni si è fatto spazio nella scena urban italiana grazie al suo stile diretto, alla voce graffiata e a un immaginario musicale spesso provocatorio. Roberryc, invece, è Roberta Carluccio, influencer e fitness model classe 1997, che ha iniziato a lavorare nella moda da bambina e oggi è seguitissima per i suoi contenuti dedicati a benessere e lifestyle, oltre ad aver fondato un suo brand legato al fitness. I due si sono conosciuti grazie ai social e stanno insieme da poco più di un anno. Nonostante provengano da mondi diversi, la loro relazione è diventata rapidamente una delle più amate online: si supportano apertamente nei rispettivi progetti e non mancano di condividere con i follower momenti di complicità e reciproco orgoglio.

Nonostante il comprensibile allarme generato dalla storia di Niky Savage, tutto lascia intendere che la relazione prosegua senza intoppi. È semplicemente un momento difficile per lui, ma non riguarda il loro amore che continua a essere più forte che mai.

