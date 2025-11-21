Niky Savage e Roberryc si sono lasciati? Gli indizi social

Niky Savage, all’anagrafe Nicholas Alfieri, è un giovane trapper napoletano che in pochi anni si è fatto spazio nella scena urban italiana grazie al suo stile diretto, alla voce graffiata e a un immaginario musicale spesso provocatorio. Roberryc, invece, è Roberta Carluccio, influencer e fitness model classe 1997, che ha iniziato a lavorare nella moda da bambina e oggi è seguitissima per i suoi contenuti dedicati a benessere e lifestyle, oltre ad aver fondato un suo brand legato al fitness. I due si sono conosciuti grazie ai social e stanno insieme da poco più di un anno. Nonostante provengano da mondi diversi, la loro relazione è diventata rapidamente una delle più amate online: si supportano apertamente nei rispettivi progetti e non mancano di condividere con i follower momenti di complicità e reciproco orgoglio.