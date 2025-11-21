Niky Savage e Roberryc si sono lasciati? Gli indizi social

Una storia del trapper ha scatenato il panico tra i fan, facendo temere la fine della relazione con la fidanzata
Negli ultimi giorni una domanda si è fatta strada tra i follower di Niky Savage e Roberryc: i due content creator si sono lasciati? La coppia, amatissima dagli utenti dei social e considerata tra le più solide, è finita al centro di un caso social dopo la pubblicazione di una storia da parte di lui, che in pochi minuti ha scatenato il panico su Instagram. I commenti sono preoccupati e le ipotesi sulla rottura si fanno strada… ma i due si saranno davvero detti addio?
A far sobbalzare i follower di Roberryc e Nicky Savage è stato un post del ragazzo, in cui ha condiviso una sua foto accompagnandola con parole che molti hanno interpretato come un addio: "Tutto ha un inizio e una fine, persino la vita stessa, tenetelo sempre bene a mente e godetevi le cose, fate sì che il vostro percorso sia sempre più felice possibile, non siamo nati per soffrire e ve lo sto dicendo in un momento difficile della mia vita". Un messaggio intenso, malinconico e tutt’altro che rassicurante, che in pochi istanti ha alimentato i sospetti sulla presunta crisi di coppia.
Come sottolinea Webboh, solo poche ore prima, Niky Savage si congratulava apertamente con Roberryc per l’apertura del suo brand, celebrando il duro lavoro e la dedizione della ragazza. Un gesto che mal si concilierebbe con una rottura imminente: anzi, testimonia il sostegno reciproco che da sempre caratterizza la coppia. Le parole del creator sembrano quindi riferirsi a un periodo personale complicato, ma non alla vita di coppia, che resta stabile e serena.
Niky Savage, all’anagrafe Nicholas Alfieri, è un giovane trapper napoletano che in pochi anni si è fatto spazio nella scena urban italiana grazie al suo stile diretto, alla voce graffiata e a un immaginario musicale spesso provocatorio. Roberryc, invece, è Roberta Carluccio, influencer e fitness model classe 1997, che ha iniziato a lavorare nella moda da bambina e oggi è seguitissima per i suoi contenuti dedicati a benessere e lifestyle, oltre ad aver fondato un suo brand legato al fitness. I due si sono conosciuti grazie ai social e stanno insieme da poco più di un anno. Nonostante provengano da mondi diversi, la loro relazione è diventata rapidamente una delle più amate online: si supportano apertamente nei rispettivi progetti e non mancano di condividere con i follower momenti di complicità e reciproco orgoglio.
Nonostante il comprensibile allarme generato dalla storia di Niky Savage, tutto lascia intendere che la relazione prosegua senza intoppi. È semplicemente un momento difficile per lui, ma non riguarda il loro amore che continua a essere più forte che mai.