Per Nicolas Vaporidis le nozze tra pochi giorni: ecco chi è la sposa

Non è facile gestire la popolarità. E Nicolas Vaporidis spiega: “Per me era una cosa assurda. La mia è una famiglia normale, mia madre aveva un negozio di abbigliamento. E poi ero timido, in realtà ho fatto l’attore proprio per esorcizzare quella timidezza. Immaginate quando sono stato travolto dal successo di Notte prima degli esami. Porte aperte ovunque. Tutti che ti vogliono. Donne, soldi. Ho perso il senso della realtà. Era una vita artefatta. Con rapporti artefatti. Molti ti stanno intorno solo per opportunismo. E poi parte una corsa a chi ha di più, a chi fa più cose”. Tre anni fa la svolta. “Ho mollato tutto e me ne sono andato”.