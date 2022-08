La vittoria di Nicolas Vaporidis a "L'Isola dei Famosi":

Una vittoria a lungo attesa, forse insperata all'inizio, ma sicuramente meritata.

Nicolas Vaporidis

"L'Isola dei Famosi" 2022

Ilary Blasi

Luca Daffrè

Carmen Di Pietro

appena due mesi fa vinceva l'edizione più lunga della storia de. L'attore ha trionfato nel corso della finale del programma condotto da. Vaporidis ha battuto con l'87% delle preferenze del pubbliconell'ultimo televoto finale. Terza posizione, invece, per: considerata una delle possibili vincitrici alla vigilia, anche la naufraga è stata battuta in un altro televoto flash proprio da Vaporidis.

Nicolas Vaporidis, chi è il vincitore de "L'Isola dei Famosi"

Vaporidis

"Notte prima degli esami"

"Notte prima degli esami – Oggi"

"Come tu mi vuoi", "Cemento armato",

Nato a Roma il 22 dicembre 1981,prova la strada dello studente universitario alla Sapienza, dove frequenta Scienze della comunicazione. Poco più tardi decide di trasferirsi in Inghilterra, a Londra, dove partecipa a corsi di recitazione al "Lee Strasberg Theatre Institute". Riesce a ottenere la sua prima parte nel film "Il ronzio delle mosche" e nel 2002 un anno più tardi è il protagonista in "13dici a tavola". Il 2006 è un anno che vede la svolta della sua carriera: diventa noto al grande pubblico grazie a Fausto Brizzi che lo vuole nei panni di Luca Molinari ine nel sequel. Successivamente è protagonista in film di successo come"Questa notte è ancora nostra e "Maschi contro femmine", nel 2017 Vaporidis è nel cast di "Tutti i soldi del mondo", di Ridley Scott.

La sua vita privata è finita al centro dei riflettori grazie alle storie avute con

Cristiana Capotondi

Ilaria Spada

Giorgia Surina

Ali

. Nel 2012 sposa, conduttrice radiofonica e televisiva e attrice dalla quale divorzia poi nel 2016. Proprio nel corso di questa edizione de "L'Isola", Vaporidis ha parlato della sua attuale compagna , della quale però non ha voluto svelare ulteriori dettagli.