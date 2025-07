Neymar papà per la quarta volta, Bruna Biancardi mamma bis

Neymar è diventato papà per la prima volta nel 2011, quando è nato Davi Lucca dalla storia d'amore con Carolina Dantas. Dopo la fine della relazione tra loro, il calciatore ha conosciuto Bruna Biancardi e nel 2023 è nata Mavie. Da un breve flirt con Amanda Kimberly l'anno successivo è venuta al mondo Helena (che pochi giorni fa ha compiuto 3 anni). A dicembre lo sportivo e Bruna Biancardi, che nel frattempo hanno riallacciato il loro legame, hanno fatto sapere di aspettare la cicogna: "Stiamo vivendo una fase così bella, e non potevamo non condividere con voi che Lui ha ascoltato ancora una volta le nostre richieste e confermato i nostri piani. Benvenuta figlia, che tu possa venire in buona salute. Ti aspettiamo per completare la famiglia" avevano scritto sui social. E ora festeggiano l'arrivo di Mel.