E' stato proprio Davi Lucca ad azionare il meccanismo che ha rivelato che Neymar e Bruna Biancardi avranno presto una femminuccia. Ha pigiato un bottone e alle spalle del trio due nuvole di fumo rosa hanno annunciato il sesso del bebè, poi una pioggia di coriandoli dello stesso colore è caduta sulla coppia stretta in un abbraccio. Tutti e tre erano vestiti di bianco con padre e figlio coordinati in completo, sneakers e t-shirt e la modella con un abito seducente e luccicante che le fasciava il pancione. Il calciatore sembra pazzo di lei e nel video social le bacia più volte il ventre.

Per Neymar e Bruna Biancardi sono stati giorni impegnativi, che hanno messo a dura prova la serenità della coppia. Il media brasiliano "Em Off" ha reso pubblico l'accordo tra il calciatore e la modella che regola la possibilità di tradimento a patto che non ci siano baci sulla bocca, che il sesso sia protetto e non a pagamento e che il tutto avvenga con discrezione. Proprio la violazione di quest'ultima clausola avrebbe rischiato di farli scoppiare.

Le scuse pubbliche

Neymar è corso subito ai ripari chiedendo scusa a Bruna Biancardi sui social. "Se una questione privata è diventata pubblica, la richiesta di perdono deve essere pubblica" ha scritto in un lungo post dedicato alla sua compagna. "Non mi posso immaginare senza di te. Non so se ci lavoreremo, ma oggi stai sicura che voglio provare. Il nostro scopo prevarrà, il nostro amore per il nostro bambino vincerà, il nostro amore per l'altro ci rafforzerà. Sempre noi. Ti amo" si legge anche nel messaggio. Al gender reveal party la burrasca sembra passata e la coppia è al settimo cielo, su una nuvoletta rosa.