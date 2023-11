Lo ha annunciato la modella in un comunicato social in cui afferma di non aver più una relazione con il calciatore: l'unico vincolo che la lega ancor a lui è loro figlia Mavie , nata a ottobre. Pare che la modella abbia trovato delle chat dello sportivo con una modella di OnlyFans e che, alla luce dei tradimenti che aveva subito in passato, abbia preferito mettere fine alla storia d'amore.

Tgcom24

Bruna Biancardi annuncia la fine della relazione con Neyma r "Questa è una questione privata, ma, siccome tutti i giorni mi riportano notizie, supposizioni e battute, informo che non ho una relazione" scrive Bruna Biancardi per sancire sui social la fine della sua storia d'amore con Neymar. "Siamo genitori di Mavie, questa è l'unica ragione del nostro legame", spiega Bruna. "Spero che così la smettano di riferirmi le frequenti notizie. Grazie", conclude il suo messaggio. Pare che abbia trovato dei messaggi inviati dal calciatore a una modella di OnlyFans, nei quali chiedeva foto di nudo. Oltre al danno la beffa: sembra infatti che non sia riuscito a ottenere quanto richiesto perché la ragazza lo avrebbe invitato a sottoscrivere l'abbonamento al suo profilo per avere gli scatti bollenti.

Leggi Anche Neymar viola il patto sul tradimento, scuse pubbliche alla fidanzata incinta



La crisi a seguito dei tradimenti Neymar e Bruna Biancardi avevano affrontato e superato un momento di grossa crisi in estate quando lei, incinta della figlia del calciatore, aveva scoperto di essere stata tradita. La coppia si era accordata su alcuni punti che regolavano eventuali scappatelle dello sportivo: lo sportivo poteva fare sesso con altre donne ma non gli era consentito di baciare sulla bocca la partner, né di avere rapporti con prostitute, e soprattutto era tenuto ad assicurarsi di prendere precauzioni e fare tutto con discrezione. E' stato il venir meno a quest'ultima clausola a portare la relazione sull'orlo del baratro. Lui poi si era scusato pubblicamente, giurando che non sarebbe più caduto in tentazione, e Bruna gli aveva dato una chance.

Leggi Anche Neymar, contratto con la fidanzata per regolare il tradimento