National Coming Out Day: i giovani vip che hanno avuto il coraggio di esporsi

L' 11 ottobre si celebra il National Coming Out Day , la giornata internazionale che ricorda di poter parlare apertamente del proprio orientamento sessuale. Si festeggia dall'ottobre 1988, anniversario della seconda marcia nazionale su Washington per i diritti degli omosessuali. In Occasione di questa giornata ricordiamo il venire fuori di ALCUNI Giovani Vip , italiani e internazionali.