Nathan Falco fa cappuccini al bar, Flavio Briatore: "I primi passi nel business"

In un rinomato bar di Montecarlo, il rampollo di Briatore muove i primi passi, si fa per dire visto che ha solo 10 anni, nel mondo del lavoro. Suo padre approva l'iniziativa, lo spinge ad essere intraprendente e lui non si tira indietro. Un barista esperto gli svela tutti i trucchi per un cappuccino perfetto e Nathan Falco dietro il bancone si applica con attenzione. E' un momento di gioco per il ragazzino, ma anche un'occasione di apprendimento. Il papà è fiero del suo ometto e lo riprende orgoglioso.

Su Instagram è un coro unanime di lodi a Flavio e agli insegnamenti che sta dando al figlio. "Così si fa, questa è educazione, complimenti", "Bellissima immagine, alla faccia di tutti i figli di papà che partono già con l’ufficio nell’attico", "Impara l'arte e mettila da parte", "La gavetta è sempre importante", sono alcuni dei commenti dei follower. Anche Pierferdinando Casini si congratula: "E bravo Falchetto! Cosi si fa!". Mamma Elisabetta, quando tornerà da lui, avrà di che essere fiera di suo figlio.

