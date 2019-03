Nancy Coppola mamma bis, è nata Giulia

Al settimo cielo per la nascita di Giulia, la Coppola non ha aspettato un attimo per condividere la sua gioia con i follower su Instagram. Prima ha postato uno scatto della bambina appena nata, poi una foto in cui appare raggiante ancora nel letto d'ospedale con a corredo un post nel quale ringrazia i suoi fan per l'affetto che le hanno dimostrato: "E’ tutto sotto controllo. Volevo ringraziarvi uno ad uno perché ne siete infinitissimi... sono senza parole. Grazie per tutti i messaggi in privato e tutti i commenti sui social, non riesco a rispondervi tutti ma sono profondamente commossa per il vostro affetto. Io sto benissimo, mi sto riprendendo piano piano. Sto attendendo che mi portino Giulia dal nido per potermela godere un po'. Vi abbraccio tutti amori miei".