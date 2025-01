Sui social Nancy Brilli ha spiegato come sarà il suo 2025 facendo un lungo elenco di quel che sta facendo per vivere bene. “Ho eliminato tutti i rami secchi, ho scelto di vivere in pace, ho preso coraggio e ho deciso io per me stessa, ho perdonato chi mi ha fatto del male – ha scritto l’attrice su Instagram - Ho cambiato cassetto a chi era nel posto sbagliato, ho buttato un sacco di robaccia, ho tanto bello spazio per cose e persone nuove, ho voglia di ridere e sorridere. Ce l’ho sempre fatta, ce la potrò fare”.