Nancy Brilly confessa: "Ho riconosciuto molto tardi di soffrire di autolesionismo"

"Sono stata autolesionista ed è una cosa che ho riconosciuto molto tardi grazie all'analisi e a tante letture". Una confessione a cuore aperto quella di Nancy Brilli a "Verissimo". Nel salotto di Silvia Toffanin l'attrice ripercorre gli anni bui: "Non sapendo come controllare la mia sofferenza, la spostavo su qualcosa che potevo gestire".

"Dopo un po' la persona che si fa del male non sente più dolore e siccome ci sono tanti ragazzi che praticano l'autolesionismo mi sento di dire loro di cercare qualcuno con cui parlarne, perché quando si pensa che nessuno può capirti uno lo si trova sempre'" racconta Nancy Brilli che aggiunge: "In famiglia sono stata trattata come quella strana che voleva stare al centro dell'attenzione, ma non è così, l'autolesionismo è la necessità di gestire il dolore, altrimenti ne vieni sopraffatto. Si tratta di una sofferenza molto diffusa. Io sono stata aiutata da un'amica suora, da una psicologa e dalle letture. Mi è ricapitato ancora, ma prima sono riuscita a gestirlo e poi a eliminarlo".