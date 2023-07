Myriam Catania: “Non vivo con Quentin Kammerman”. Ecco perché

“Stiamo insieme da quasi otto anni ma reggiamo solo perché lui vive a Marsiglia e fa avanti e indietro. Abbiamo anche provato a vivere insieme in Francia ma ho retto 3 mesi”, ha detto Myriam Catania al settimanale “Oggi”. “Certo, mi manca la quotidianità e crescere il bimbo con lui lontano è più faticoso. Ma è il nostro equilibrio”, ha aggiunto la compagna di Quentin Kammerman con cui ha attraversato alti e bassi e superato crisi di coppia dopo che è diventata mamma di Jacques.

Roma o Marsiglia?

Tra Marsiglia e Roma ci sono 600 chilometri di distanza. Tanti, ma Myriam Catania non ne vuole sapere di vivere in Francia, preferisce stare tra Roma e Sabaudia. In un’intervista di qualche anno fa aveva detto di Quentin Kammerman: “Spero che rimanga sempre dentro di noi l’amore per lo stupore e per l’adrenalina di ritrovarsi ogni volta. Gli occhi degli innamorati non si perdono mai di vista. Il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma. Quindi abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in un’opportunità”. Lei per un po’ si era trasferita ma poi è tornata nella Capitale.