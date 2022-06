Myriam Catania a Sabaudia si tuffa in un mare di baci

I baci appassionati non mancano durante il bagno in mare a Sabaudia. Con loro c'è anche il figlio Jacques , e anche al piccolino l'attrice dedica coccole e attenzioni. I paparazzi del settimanale "Gente" li hanno sorpresi così, in versione famiglia felice in spiaggia.

Un bacio focoso e un abbraccio birichino per Myriam e Quentin, che si avvinghiano con trasporto l'uno all'altra. L'attrice è bellissima in bikini bianco che fa risaltare le sue forme e anche il suo compagno non scherza con gli addominali in vista. In acqua giocano con il loro Jacques e se la spassano. In spiaggia chiacchierano al sole con il cugino dell'attrice, Francesco Venditti, e spupazzano Lea, figlia della sorella di Myriam.

A luglio dell'anno scorso la Catania e Kammermann avevano annunciato la separazione. Ma destino aveva in mente altro per loro, visto che a settembre sono tornati insieme. "A volte, anche quando l'amore pare finito, resta qualcosa dentro", aveva scritto l'attrice sui social. Quel "qualcosa" sono riusciti a coltivarlo e oggi la crisi è solo un lontano ricordo.