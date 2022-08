Monica Setta, compleanno in spiaggia tra disco music e fuochi d'artificio

Al suo fianco ha voluto le persone più care, la mamma 89enne Liliam e la figlia 24enne Gaia.

Compleanno speciale per Monica Setta in spiaggia alla Peschiera a Capitolo, nel cuore della Puglia. La conduttrice ha fatto le cose in grande e la sera del 5 Agosto ha invitato 70 amici per una lunga notte di festa aperta da un aperitivo al tramonto sulle note del sax di Mimmo Gassi , accompagnata dalla musica di Franco Simone e culminata con balli fino a notte tarda.