Monica Leofreddi in bikini in barca, che vacanze al bacio

“Pose marine” scrive Monica Leofreddi postando gli scatti in bikini dalla sua vacanza in Sardegna. Scattano i complimenti e gli applausi di amiche famose, colleghe di studio e tanti follower, ma è la foto fatta dai figli Beatrice e Riccardo a conquistare ancora di più: Monica bacia il marito Gianluca Delli Ficorelli. “Siete proprio una bella coppia” scrivono in fan in delirio.

“Un incastro perfetto. Abbracci, respiri, raggi di sole, battiti di cuore, sale sulla pelle, carezze del vento, profumi. Noi” è la didascalia di una fotografia che ritrae la Leofreddi in barca insieme ai figli. Replica il marito sui social: “Amori miei”. “Ho un appuntamento con il mare” scrive invece postando un selfie in bikini davanti allo specchio del bagno. La giornalista e conduttrice tv, una delle più apprezzate dello showbiz, a 55 anni mostra una forma splendida e fa il pieno di like.

Ora aspetta di tornare in tv e infatti in un lungo post di qualche settimana fa aveva scritto: “Io sono sempre ad aspettare che si apra la mia porta per tornare a lavorare. Ho bussato a tanto e credetemi, ho fatto anche telefonate che mi sono costate tanto, non ho mai perso la mia dignità ma mi sono spinta molto oltre il mio orgoglio. Non bisogna mai avere rimpianti e per questo non si deve avere paura di chiedere aiuto. Il compromesso non è mai stata la mia chiave per aprire le porte ma non per questo si deve smettere di lottare. Ricevo molti attestati di stima ma alla fine non si concretizzano mai. Il vostro supporto ed il vostro affetto mi aiutano tanto a vedere ancora il mio futuro professionale in rosa! Io dietro quella porta ci sono sempre stata anche se spesso forse per alcuni troppo, ho messo i miei affetti prima di tutto. Pentimento? Zero! Ma ora... apriti sesamo!”.

