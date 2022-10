Monica Bellucci "mamma chioccia" a spasso con Leonie e Deva Cassel

L'attrice e le due figlie che ha avuto da Vincent Cassel sono state sorprese dai flash al ritorno da un pranzo al ristorante: la mamma in tailleur nero e camicia bianca e le figlie sportive e coordinate in sneakers e piumino total black.

Passeggiata tra donne

Quattro passi tra mamma e figlia sotto il tiepido sole parigino sono l'ideale dopo un pranzo al ristorante tra donne. Monica Bellucci, con la sua falcata inconfondibile e il volto nascosto dagli occhialoni neri, si tiene qualche passo indietro mentre le figlie chiacchierano tra loro. "Sono protettiva, ma mi piace vederle spiccare il volo", ha detto l'attrice a proposito del suo rapporto con le figlie Deva Cassel (ormai 18enne e che ha intrapreso la carriera da modella) e Leonie.

Una mamma chioccia

In una recente intervista alla rivista francese Gala, ha parlato molto del suo ruolo di madre. I suoi consigli riguardano prevalentemente alimentazione e riposo, confermando lo stereotipo della mamma italiana. Una vera mamma chioccia, molto protettiva con le ragazze nate dal matrimonio con Vincent Cassel . "Sono le persone più importanti del modo" ha detto. E' lei che le sveglia la mattina, che prepara loro la colazione e che le accompagna a scuola come in una famiglia qualunque, e non quella di una delle star più acclamate del mondo.

Le figlie prendono il volo

"La maternità mi ha dato qualcosa di molto forte e molto bello. Ma non voglio essere una madre chiusa su se stessa. Al contrario. Sono felice di vederle volare via" ha detto Monica Bellucci. E se Leonie è ancora troppo piccola per imboccare la sua strada autonoma, per Deva Cassel si sono già spalancate le porte del mondo della moda. Ha sfilato per brand prestigiosi e posato per le copertine più importanti, sulle orme della mamma.

