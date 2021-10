Mister Pirlo al mare con Valentina, ultimi scatti tra le onde

Ultimi scatti dalla sdraio in spiaggia in attesa di una nuova panchina in campo. Andrea Pirlo è stato pizzicato dai paparazzi del settimanale “Chi” a Ibiza insieme a Valentina Baldini, la compagna da cui ha avuto due gemelli Leonardo e Tommaso, 4 anni, dopo Angela e Niccolò, avuti dalla ex moglie Deborah Roversi. Il mister 42enne si tuffa tra le braccia del suo amore e viene premiato con un abbraccio e un bacio focoso.

Andrea e Valentina stanno insieme dal 2014 e nel 2017 a New York sono nati i loro bambini. Schivi e riservati, sono stati per anni lontani dalla mondanità, salvo poi tornare a Torino per un nuovo impegno di Pirlo. L’ex calciatore, soprannominato “il maestro” per il suo talento a centrocampo, ha fatto la sua prima esperienza da allenatore in bianconero lo scorso anno. Ora è a caccia di un nuovo ingaggio da mister, ma in attesa della panchina giusta si gode gli ultimi scampoli d’estate alle Baleari insieme alla Baldini.

