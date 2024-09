Miss Italia 2024 è la senese Ofelia Passaponti

Nata il 20 giugno 2000, Ofelia Passaponti vive a Siena. Laureata in Scienze della Comunicazione, la Miss ha detto: “Sono davvero felice e non me l’aspettavo, ho fatto un percorso incredibile con tante bellissime ragazze da tutta Italia ed è un onore ricevere questa corona e questa fascia, che spero di portare con altrettanto onore”. “Da domani cambia un po’ la vita vediamo cosa porterà e speriamo in cose sempre più belle. Alle mie compagne auguro di riprovare perché meriterebbero di vincere tutte, auguro loro di realizzare tutti i propri sogni” ha aggiunto la reginetta di bellezza.