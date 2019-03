Miranda Kerr, terzo figlio in arrivo

Miranda Kerr ha rivelato all’edizione australiana del Daily Mail e al settimanale People di aspettare il secondo figlio dal marito Evan Spiegel , fondatore di Snapchat. La coppia, che si è sposata a maggio 2017, ha già un bambino, Hart, nato solo dieci mesi fa. Per la modella si tratta della terza maternità: nel 2011 ha avuto Flynn insieme all'ex Orlando Bloom. Dopo l'annuncio, la Kerr ha mostrato il pancione alla cerimonia degli Spa Awards a Baden-Baden, in Germania.

"Miranda, Evan, Flynn e Hart non vedono l’ora di dare il benvenuto al nuovo membro della loro famiglia", è stato il breve comunicato rilasciato ai due magazine. Il fondatore di Snapchat e la modella si erano conosciuti nel 2014 durante una cena organizzata da Louis Vuitton a New York. Un anno dopo avevano deciso di uscire allo scoperto anche con i media.

In Germania, la 35enne regina delle passerelle ha ricevuto il premio Beauty Idol come fondatrice di un marchio di prodotti naturali per la cura delle pelle ed è stata fotografata mentre cullava dolcemente il suo pancione avvolto in un abito color rosa chiaro.